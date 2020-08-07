В Курганской области пассажирский автобус, следовавший в Крым, столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет

В Курганской области на 147-ом километре автодороги «Иртыш» в ДТП попал пассажирский автобус, следовавший из Тюмени через Зауралье в Крым. Пострадали пять человек.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла 7 августа в 17:30 часов на территории Мишкинского района. Столкнулись автобус и большегруз.

«Грузовой автомобиль ДАФ под управлением водителя 1969 года рождения не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса под управлением водителя 1979 года рождения, осуществлявшего движение со стороны города Кургана в сторону города Челябинска, в результате произошло столкновение. После чего оба транспортные средства съехали в кювет», – уточнили в ГИБДД.

Автоинспекторы сообщают о пострадавших. В результате ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса – женщины 1992, 1996, 1954, 1967 годов рождения. Также телесные повреждения получил водитель грузовика. В оперативном штабе региона уточнили, что пострадавшие доставлены в Шумихинскую больницу. У всех травмы легкой степени.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других спецслужб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Мишкинский район, Дарья Котова

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