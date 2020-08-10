На главном рынке Кургана планируют проводить региональные ярмарки

После завершения реконструкции Некрасовского рынка Кургана на этой площадке на постоянной основе могут проводиться региональные ярмарки. С таким предложением выступил курганский губернатор Вадим Шумков.

«У нас хорошие исторические традиции, связанные с ярмарками. Нужно создать парковочное пространство, стилизованную под старину входную группу, благоустроить улицу Выгонную, с нормальными тротуарами, освещением и приглашать сюда всех, кто заинтересован в сбыте своей продукции. Во все времена люди приобретают еду и одежду, поэтому у Некрасовского рынка определено есть будущее», – отметил Вадим Шумков, посетив рынок, где сейчас ведутся строительные работы. Он также добавил, что участниками ярмарок Зауралья могут также стать производители из соседних регионов.

В данный момент на Некрасовском рынке продолжается демонтаж старых павильонов. После реконструкции рынок будет разделен на две торговые зоны – продовольственных и вещевых товаров.

Как сообщал «Новый День», о модернизации Некрасовского рынка мэрия Кургана объявила 1 августа. Работы проводит АО «Курганский центральный рынок» в рамках заключенного с горадминистрацией соглашения.

«Планируется изменение внешнего вида ярмарки «Некрасовская» в соответствии с новой концепцией модернизации. Основная задача Курганского центрального рынка в ходе проведения модернизации ярмарки – сохранение существующих торговых мест для работающих предпринимателей. Для сохранения их дохода и обеспечения минимально необходимого комфорта в период проведения работ по модернизации все вопросы, касающиеся торговой деятельности, согласуются с предпринимателями», – ранее комментировали в горадминистрации.

К этим работам готовились с 2019 года, когда необходимость обновления изрядно устаревшей торговой площадки с собственниками обсуждал губернатор Шумков.

Владелец рынка тогда обещал разработать для главного торгового объекта столицы Зауралья мини бренд-бук. Об этом заявлял директор ООО «Новый рынок» – управляющей организации АО «Курганский центральный рынок» Андрей Фадеичев. Также коммерсанты разработали реконцепцию торгового объекта.

Курган, Дарья Котова

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