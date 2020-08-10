В Курганской области по вине пьяного водителя погибла 42-летняя женщина

В Курганской области по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП. Как сообщает региональное управление ГИБДД, 8 августа в Катайском районе с дороги вылетел и опрокинулся автомобиль Лада Гранта.

За рулем машины находился 36-летний нетрезвый водитель, житель Свердловской области. «В результате происшествия находившаяся на переднем пассажирском сиденье 42-летняя женщина погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнили автоинспекторы. Погибшая также проживала в Свердловской области.

Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Курган, Катайский район, Дарья Котова

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