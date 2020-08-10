В Зауралье заметно снизился суточный прирост по Covid-19

В Курганской области10 августа выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Это почти в два раза меньше, чем регистрировалось в начале месяца.

Вновь заболевшие – жители Кургана, Шадринска, Каргапольского, Варгашинского и Лебяжьевского районов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 523. Под наблюдением медиков сейчас находятся 735 человек.

Отметим, что суточный прирост по Covid-19 снижается в Зауралье последние несколько дней. Так, в субботу, 8 августа, лабораторно было подтверждено 19 новых случаев. 9 августа диагноз подтвердился у 17-ти человек.

Курган, Дарья Котова

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