Шумков предложил производителям молока финансовую помощь при переходе на QR-маркировку

С 2021 года курганские производители молока начнут маркировать свою продукцию QR – кодом. Это федеральная инициатива, цель которой – борьба с фальсификатом.

Новую систему маркировки участники рынка обсудили в курганским губернатором Вадимом Шумковым на совете АПК, сообщает пресс-служба губернатора. Для переработчиков внедрение новой системы означает новые затраты – на программное обеспечение для кодирования, закупку соответствующей техники, обучение персонала.

Как отметил руководитель ЗАО «Глинки» Дмитрий Андреев, переход на новую цифровую маркировку – больная тема для производителей. «Так как это дорогостоящее и сложное мероприятие. От решения этих вопросов сегодня зависит судьба предприятий молочной отрасли», – прокомментировал г-н Андреев.

Курганский губернатор Вадим Шумков предложил просчитать возможности областного бюджета по частичному возмещению предстоящих затрат. Но, что очень важно, не переходя за лимиты, предназначенные на поддержку отрасли. И определить процент региональной поддержки в зависимости от наличия стада КРС у возможных получателей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.08.20

В Зауралье заметно снизился суточный прирост по Covid-19. / В Курганской области по вине пьяного водителя погибла 42-летняя женщина. / На главном рынке Кургана планируют проводить региональные ярмарки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»