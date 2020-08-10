В мэрии Кургана сменился глава ведомства, отвечающего за архитектуру и строительство

В мэрии Кургана новое назначение. Директором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений назначен Вадим Литвинов. До него эту должность недолго занимала Анна Алексейчук, которую в Зауралье переманили из Москвы.

В администрации города уточняют, что Вадиму Литвинову 52 года. Он имеет квалификацию «инженер-строитель». Прошел профессиональную переподготовку в Курганском филиале РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление».

«В разные годы Вадим Литвинов работал в крупных строительных организациях «Кургангражданстрой», «Завод железобетонных конструкций», «СМУ КПД» и других. Прошел путь от мастера, прораба, начальника строительного участка до главного инженера. С июля 2017 года и по настоящее время являлся заместителем директора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана», – представили нового руководителя в горадминистрации.

Найти претендента на должность главы департамента, отвечающего за архитектуру и строительство, видимо, не очень просто. В октябре 2019 года данный пост заняла Анна Алексейчук, которая до переезда в Курган работала консультантом-архитектором в ООО «МонолитКомплект» в Москве. До ее назначения данный пост почти два года оставался вакантным. В начале лета 2020 года г-жа Алексейчук отказалась от занимаемой должности.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.08.20

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