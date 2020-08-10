МФЦ Курганской области перевели на 100% исполнение муниципальных услуг

Многофункциональные центры Курганской области начали прием заявлений на все виды муниципальных услуг. Перевод МФЦ на 100% исполнение услуг завершили ГБУ «МФЦ», региональный департамент информационных технологий и цифрового развития и органы местного самоуправления области.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, в МФЦ Зауралья в число новых услуг вошли, к примеру, перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, постановка детей на учет и предоставление мест в детских садах, предоставление льготным категориям граждан бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, выдача архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве, и другие.



«Стоит отметить, что специалисты МФЦ лишь принимают и выдают результаты предоставления той или иной муниципальной услуги. Все остальные административные процедуры, такие как, например, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, проведение проверки достоверности сведений, представленных в заявлении и документах, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, оформление результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляются специалистами администрации района», – уточнили в облправительстве.

Курган, Дарья Котова

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