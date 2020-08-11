В Курганской области после аномальной жары похолодает до +2 градусов

В Курганской области с 12 августа ожидается похолодание. Об этом предупреждает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, 12 августа температура ночью опустится до отметок +9, +14 градусов. Местами до + 4. 13 августа ночные температуры ожидаются на уровне +7,+12 градусов. А местами похолодает до + 2. Днем в указанные дни температура воздуха прогреется до +15,+20 градусов.

Как сообщал «Новый День», в начале месяца в Зауралье было нетипично жарко. В аномально-жаркие дни температура воздуха превышала +36 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов.

Курган, Дарья Котова

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