В Курганской области за сутки менее 20 заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба Курганской области в регионе на 11 августа лабораторно подтверждено 18 новых случаев Covid-19. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 541.

Как уточнили в оперштабе Зауралья, больше всего вновь заболевших в Кургане. Там коронавирус подтвердился у 12 человек. Остальные случаи выявлены в Каргапольском, Сафакулевском, Кетовском и Шумихинском районах.



«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 673 человека. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 117 тыс. 721 исследование», – сообщает оперативный штаб Зауралья.

Несмотря на то, что с начала недели в области заметно сократился суточный прирост по Covid-19, обязательным остается требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Курган, Дарья Котова

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