В Кургане из-за коммунальной аварии надолго закрывают оживленную дорогу

В Кургане с 12 по 16 августа будет закрыто движение на участке ул. Ленина (от ул. К. Мяготина до ул. Пушкина).

О закрытии участка автодороги 11 августа уведомила ресурсоснабжающая компания «Водный союз». Коммунальщики будут проводить аварийный ремонт водопровода на ул. Ленина. Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 09:00 часов 12 августа до 21:00 16 августа.

«Отметим, что данная аварийная ситуация уже привела к ограничению водоснабжения в жилых домах и административных зданиях, расположенных по адресам: ул.К.Мяготина,124А, 126; ул.Ленина ,40, 31, 33, 35, 40а, 36а, 38, 27; ул.Гоголя,83; ул. Пушкина, 116, 114а. На время отсутствия воды будет осуществлен ее подвоз. О графике подвоза воды и адресах нахождения цистерн можно уточнить в диспетчерской службе компании», – уточнили в пресс-службе «Водного союза».

Курган, Дарья Котова

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