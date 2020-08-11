В Зауралье рассказали о судьбе данных, которые курганцы отправляли для оформления цифровых пропусков

Специально созданная комиссия при департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области уничтожила весь массив данных, которые курганцы оправляли для оформления цифровых пропусков.

За тот период, когда жителям области во время пандемии коронавируса приходилось покидать дома только по запросу на передвижение, было оформлен 343 тыс 409 цифровых пропусков.

Как уточняет 11 августа пресс-служба курганского губернатора, факт бесследного уничтожения данных зафиксировала специальная комиссия. «В связи с достижением цели обработки путем гарантированного стирания информации с электронного носителя методом многократной перезаписи была уничтожена база данных размером 155 МБ, содержащая сведения о 343 409 выданных цифровых пропусках жителей Курганской области (время и дата выдачи пропуска, номер паспорта, цифровой код цели выхода из дома)», – сообщается в документе комиссии.

Напомним, с 12 апреля по 1 июня из-за пандемии коронавируса жители Курганской области были обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для того, чтобы покинуть место жительства, люди с помощью СМС-уведомления оформляли цифровые пропуска.



В облправительстве подчеркивают, что случаев использования сведений, переданных для электронных цифровых пропусков, – не зафиксировано. На сегодняшний день они уничтожены, без следов, в том числе цифровых.

Курган, Дарья Котова

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