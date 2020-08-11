В Курганской области извращенец заманивал детей на стройку, где оголялся и развратничал

В Курганской области вынесен приговор 52-летнему жителю Шумихи, которого судили за насильственные действия сексуального характера и за разврат. Жертвами преступника стали дети. Суд приговорил педофила к 13 годам колонии строго режима.

Историю преступления 11 августа напомнили в СУ СКР по Курганской области. «Вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у одного из строящихся зданий в городе Шумиха, подозвал компанию проходящих мимо детей в возрасте от 9 до 14 лет. Обнажившись в их присутствии, мужчина совершил развратные и насильственные действия сексуального характера», – сообщает региональный Следком.

Крики испуганных детей тогда услышал случайный прохожий. Он и обратился в правоохранительные органы.

52-летний осужденный свою вину в суде признавать отказывался. Его судили по двум статьям УК РФ – ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ст. 135 (развратные действия).

Курган, Дарья Котова

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