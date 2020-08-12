В Курганской области маленькая девочка погибла от удара током: провод лежал на земле

В Курганской области от удара током погибла пятилетняя девочка. Как сообщает региональное СУ СКР, ребенок погиб во дворе дома.

По данным следствия, трагедия произошла в Каргапольском районе 10 августа. «Днем девочка 2015 года рождения вышла во двор своего дома, где задела лежавший на земле находящийся под напряжением электрический удлинитель, в результате чего получила электротравму, несовместимую с жизнью. Данный удлинитель, имеющий участок с поврежденной изоляцией, использовался для производства ремонтных работ во дворе дома», – уточнили в Следкоме Зауралья.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Каргапольский район, Курган, Дарья Котова

Каргапольский район, Курган. Другие новости 12.08.20

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