В Курганской области суточный прирост по Covid-19 остается стабильным несколько дней подряд

В Курганской области к 12 августа выявлено 17 новых случаев коронавируса. Примерно такие показатели (17-19 заболевших в сутки) держатся уже несколько дней.

Боьше всего вновь инфицированных по-прежнему в Кургане. Там за последние сутки коронавиурс лабораторно подтвердился у 10 человек. Остальные случаи выявлены в Каргапольском, Сафакулевском, Щучанском, Куртамышском и Варгашинском районах. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб региона.

С начала пандемии обзее число заболевших увеличилось до 2 тыс 541 человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.08.20

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