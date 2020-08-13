В Зауралье Курган продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом

На 13 августа в Курганской области выявлено 20 новых случаев коронавируса. Это чуть больше, чем за предыдущие сутки. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось в Зауралье до 2 тыс 578.

Как уточняет оперативный штаб региона, 12 из 30 новых случаев Covid-19 выявлено в Кургане. Остальные в Каргапольском, Притобольном, Куртамышском и Варгашинском районах. Напомним, по данным за 12 августа в Кургане было 10 вновь инфицированных, а всего заболели 17 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, под наблюдением специалистов и на самоизоляции на текущий момент остаются 589 человек.

Курган, Дарья Котова

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