В Курганской области досрочно отменили приказ, запрещавший людям ходить в лес

В Курганской области отменен приказ, согласно которому с 4 по 17 августа в регионе было запрещено посещать леса. Документ об отмене ограничений опубликован 13 августа на официальном портале правовой информации. Приказ подписал врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

Как сообщал «Новый День», в начале августа в Зауралье установилась аномально-жаркая погода, что привело к серии лесных пожаров. Было принято решение с 4 по 17 августа ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области.

Лесные пожары в тот момент действовали вблизи Большого Чаусово Кетовского района, на границе Куртамышского и Юргамышского районов, Далматовского района, наблюдался выброс дыма со стороны Шуховского полигона. Также горел лес в Мишкинском районе, где площадь возгорания превысила 254 га. Как только жара спала, запрет на посещение лесов был снят.

Курган, Дарья Котова

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