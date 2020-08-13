В Кургане на перекрестке столкнулись пассажирский ПАЗик и легковушка, есть пострадавший

В Кургане 13 августа на перекрестке улиц Бажова-Энгельса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает управление МЧС, к месту аварии в 08:38 часов выезжал отряд спасателей. В управлении ГИБДД Кургана «Новому Дню» уточнили, что в ДТП попали пассажирский ПАЗик и автомобиль Лада. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке.

Водитель легковушки 1953 года рождения ехал по ул. Бажова в сторону ул. Профсоюзная. Водитель пассажирского автобуса 1992 года рождения двигался навстречу: по пр. Энгельса в сторону ул. Бажова. Автоинспекторы еще изучают ДТП и не готовы ответить на вопрос, кто виноват в столкновении.

От удара пострадала пассажирка легковой машины – женщина 1965 года рождения. Ее с места происшествия увезли на скорой и госпитализировали.

Курган, Дарья Котова

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