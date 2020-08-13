Бывший прокурор Кургана переехал в Екатеринбург и стал чиновником

Экс-прокурор Кургана Вадим Суровцев стал чиновников и получил пост в мэрии Екатеринбурга.
Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, бывший курганский прокурор назначен заместителем начальника – начальником отдела аналитики правового департамента мэрии.
Вадим Суровцев почти четыре года возглавлял прокуратуру города Кургана – с 2016 года до июля 2020 года. По официальной версии работу в надзорном ведомстве г-н Суровцев оставил ради того, чтобы выйти на пенсию в связи с выслугой лет. В органах прокуратуры Вадим Суровцев проработал с 2003 по 2020 годы.
Курган, Дарья Котова
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