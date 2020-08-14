Губернатор Шумков меняет правила выплаты безвозмездных субсидий ипотечникам

Правительство Курганской области планирует увеличить сумму субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке с 300 тыс рублей до 500 тыс рублей. Также расширяется список тех, кто может претендовать на безвозмездную финансовую помощь региона.

Как заявил 14 августа генеральный директор АО «КИЖК» Илья Васильев, курганский губернатор Вадим Шумков поручил внести пакет изменений в региональную программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Ожидается, что уже с сентября нововведения вступят в силу.

Первое ключевое изменение – увеличение суммы субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов. Теперь новоселы смогут получить на эти цели не 300 тыс рублей, а полмиллиона.

Второй пакет поправок касается требований к получателям денег.

«Планируется, что после внесения изменений, требование нуждаемости в улучшении жилищных условий будет отменено. Получить субсидии на возмещение затрат на первый взнос по ипотеке смогут не только граждане с постоянной регистрацией на территории Курганской области, но и с временной пропиской. Субсидию на ИЖС также будут выдавать людям в возрасте до 60 лет (сейчас установлено ограничение до 50 лет). Будет снято территориальное ограничение – поддержку смогут получить те, кто строит или покупает новый дом в любом населенном пункте Курганской области, в том числе в Кургане, Шадринске, Кетово и Лесниках, на которые ограничение распространялось раньше», – уточнил глава регионального «КИЖК».

Илья Васильев также отметил, что субсидия на ИЖС будет предоставляться гражданам при наличии у них собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% стоимости строительства (покупки) индивидуального жилого дома (сейчас – не менее 50%) и не только на земельном участке с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», но и участках для ведения личного подсобного хозяйства.

В Курганской области субсидии ипотечники начали получать с 2019 года. Субсидирование первого взноса по ипотеке – часть проекта «Курганская область зовет!», который былзапущен в Зауралье по инициативе Вадима Шумкова. С 2019 года за помощью обратились и получили субсидию 270 заявителей.

Курган, Дарья Котова

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