В Кургане от водоснабжения отключат почти 70 домов

В Кургане на 15 августа запланировано очередное масштабное отключение холодного водоснабжения. Воды не будет из-за врезки нового водопровода на ул. Куйбышева.

Работы проводит компания «Водный союз», которая предупреждает, что холодное водоснабжение будет ограничено на 12 часов: с 9:00 до 21:00 часов 15 августа.

Без воды на целый день останутся почти 70 жилых домов. В компании уточнили адреса: ул.Куйбышева, 80, 92, 108, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 137, 137а, 151, 153, 155, 157, 157б, 159; ул. Советская, 196; ул. Орлова, 2, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Новая, 7; ул.Савельева, 5 (бассейн Олимп), 6, 18, 20; ул. Блюхера, 2 (д/с №20), 6, 7, 22; ул. Сибирская, 1а (ледовая арена «Юность»), 1 (спорткомплекс им. Горбенко), 2, 3а, 4а, 8к1, 8, 8 стр.2, 10, 12, 22, 46, 56, 58; ул. Б.-Петрова, 1, 3, 9, 12, 14; ул. Уральская, 1, 2, 4, 6, 35; ул. Аргентовского, 22 и ул. Кравченко, 23, 26, 28 (лицей №12).

«15 августа АО «Водный союз» будет осуществлять подвоз воды, о месте стоянки и времени подвоза жители могут узнать в Центральной диспетчерской службе организации», – уточняет «Водный союз».

Курган, Дарья Котова

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