Следком сообщил о задержании «предприимчивой» главы города в Курганской области

В Курганской области за махинации с денежными выплатами задержана и.о. главы города Щучье Оксана Чуйкова.

Как сообщает 14 августа СУ СКР по Курганской области, руководительнице города предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Оксана Чуйкова задержана, в ближайшие дни суд определится с мерой пресечения для чиновницы. И.о. главы Щучье подозревают в том, что почти за год она присвоили себе 370 тысяч бюджетных рублей.

«В период с апреля 2019 года по май 2020 незаконно организовала премирование нескольких сотрудников горадминистрации. Впоследствии, необоснованно выплачиваемые им из бюджета города в виде премии денежные средства в общей сумме не менее 370 000 рублей передавались сотрудниками предприимчивой чиновнице. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», – уточнили фабулу дела в Следкоме Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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