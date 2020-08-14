Это большая стратегия: эксперты объяснили, почему Цуканову важно, чтобы Тюмень и Ямал помогли Зауралью

Курганская область получит от ЯНАО 350 млн рублей для ремонта социальных объектов. Это целевой транш, деньги будут потрачены на ремонт 43 объектов. Это школы и детские сады.

Как сообщили агентству «Новый день» в управлении финансов Курганской области, поступление горизонтального транша ожидается в ближайшее время, освоить средства планируется в текущем году.

Это уже вторая субсидия от Ямала с момента подписания соглашения о сотрудничестве и перезапуска отношений между регионами. Во многом политика взаимоотношений между регионами УрФО была перезапущена с приходом полпреда Николая Цуканова. Он ещё в мае 2019 года сказал, что договоры о сотрудничестве между субъектами УрФО носят формальный характер и не приносят реальной пользы.

Уже осенью 2019 года были подписаны новые соглашения – там были указаны конкретные совместные проекты, а также направления кооперации. Осенью же стало известно о том, что обеспеченные нефтегазовые регионы УрФО окажут Курганской области финансовую помощь.

Такие действия согласуются с рассуждениями президента Владимира Путина, который говорил, что ресурсы у всей страны общие, было бы неправильно, если бы одни регионы, в которых эти ресурсы расположены, жили очень богато, другие же жили очень бедно лишь потому, что не имеют нефти и газа.

В октябре Тюменская область объявила о выделении 477 млн рублей на модернизацию и реконструкцию коммунальных сетей Кургана вплоть до 2022 года. Это в том числе важно и для самой Тюмени – на территории обоих регионов протекает река Тобол, в которую попадают сточные воды. Так что и Тюмень, и Курган заинтересованы в повышении качества этих вод.

Ямал также выделял субсидию Курганской области в 350 млн рублей в 2019 года. Тогда глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснял: курганцы во многом формируют экономику региона, так как работают вахтовым методом на основных производственных объектах автономии – нефтегазовых промыслах.

Как сообщил собеседник в курганском правительстве, во время пандемии коронавирусной инфекции регионы также сотрудничали – более обеспеченный нефтяной ХМАО помогал Курганской области с медоборудованием.

О чем говорят курганцы

Сначала жители Курганской области не поверили, что транш даётся бесплатно – в том числе и потому, что уже давно не верят власти. Однако когда в регионе начались активные ремонты, жители задумались. Сам губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз подчёркивал: деньги не из бюджетных источников и не из налоговой базы, которая в последние годы только истощалась. И потому нужно сделать так, чтобы они работали – то есть привели к появлению новых производств, а также к остановке миграции.

Не так давно г-н Шумков снова повторил мысль о том, что деньги нужно зарабатывать – что регион не имеет нефти и газа, а значит, должен создать здоровые малые и средние предприятия, которые смогут наполнять бюджет.

В Курганской областной думе соглашаются: об иждивенчестве речи нет. Деньги соседних субъектов нужны не просто для того, чтобы выжить.

«Курганская область нуждалась в быстром старте, нужна была встряска, рывок. К сожалению, без денег ничего сделать невозможно, регион погряз в бюджетных долгах. Поэтому средства соседних регионов стали для нас огромной помощью, мы безусловно очень благодарны полпреду Николаю Цуканову, Вадиму Шумкову и губернаторам-соседям. Мы смогли решить самые-самые острые проблемы, начать ремонты больниц, детских садов, школ. Люди поверили в то, что у области есть будущее. А это значит, что мы можем решить одну из самых тяжёлых задач – остановить гигантскую миграцию, выезд наших граждан в другие области», – сказал спикер областного парламента Дмитрий Фролов.

С ним согласен и глава курганского отделения ОНФ Фёдор Теребенин. «Не исключаю, что перед полпредом стояла задача более-менее выровнять положение всех регионов в УрФО. Пока что Курган на фоне остальных выглядит бедным родственником в первую очередь потому, что долгое время не развивался. Разумеется, развитие достигается нее только путём простого финансирования. Губернатор Шумков решает сейчас сразу две сложнейшие задачи: создание новых рабочих мест, то есть новых производств и компаний, и полную модернизацию объектов социальной сферы. Помощь регионов очень кстати, тем более, если учитывать, что многие курганцы работают в соседних областях. Мы должны сказать спасибо за это содействие и за эти вливания, это большое подспорье, Курган бы один не справился», – оценил Теребенин.

Политолог Анатолий Гагарин считает, что именно для Уральского федерального округа практика взаимовыручки между регионами – правильный и совершенно нормальный процесс. В рамках УрФО есть субъекты доноры, но есть и реципиенты. При этом эксперт предлагает рассматривать транши «богатых соседей» в Курганскую область не как разовую акцию финансовой поддержки, а как часть крайне важного процесса – последующей кооперации и сближения уральских регионов.

«Помощь соседей важна в социальном, политическом, экономическом смысле. Мне кажется, эти транши должны стать основой для сотрудничества между регионами УрФО. За этим последует или ускорится перспектива диверсификации экономики, промышленной кооперации между субъектами округа. Это так называемый «Большой Урал». На этом настаивает и полпред Цуканов. И это правильный подход, верная стратегия – выстраивать горизонтальные связи. Процесс , конечно, не быстрый, но его нужно формировать», – отметил Анатолий Гагарин.

Что касается помощи, которую соседи оказывают Курганской области, то Анатолий Гагарин отмечает ее своевременность. «Сейчас для Зауралья такая поддержка крайне важна, учитывая специфическую экономическую картину, сложившуюся в регионе много лет назад. В области есть крупные предприятия, но их усилий не хватает. Регион, где начались заметные изменения, нужно поддержать, дать время, чтобы раскачать и запустить машину», – резюмировал Анатолий Гагарин.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.08.20

Следком сообщил о задержании «предприимчивой» главы города в Курганской области. / В Кургане от водоснабжения отключат почти 70 домов. / Губернатор Шумков меняет правила выплаты безвозмездных субсидий ипотечникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»