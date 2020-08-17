В Курганской области 43 тысячи учеников будут получать школьные обеды бесплатно

В Курганской области с 1 сентября 2020 года горячее питание в школьных столовых для всех учеников начальных классов станет бесплатным.

«С нового учебного года более 43 тысяч ребят, обучающихся с 1 по 4 класс, будут питаться в школьных столовых бесплатно. Это 100% от общего числа учеников начального звена», – пояснил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Школьные обеды для младшеклассников будут оплачивать федеральный и региональный бюджеты. Выделено более 183 млн рублей. Г-н Кочеров напомнил, что такая мера поддержки младших школьников введена по поручению президента Владимира Путина.

Всего в Курганской области действует 328 школ, из них 19 – государственных, 309 – муниципальных общеобразовательных организаций. В них обучаются более 43 тысяч школьников младших классов.

Курган, Дарья Котова

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