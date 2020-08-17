В Зауралье опять стало больше заболевших Covid-19

В Курганской области к 17 августа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии – 2 тыс 679 человек.

Уровень заболеваемости Covid-19 вырос в районах региона. Там за сутки выявлено 19 вновь заболевших. Так, инфицированные проживают в Шадринском, Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Шумихинском, Целинном и Каргапольском районах. Непосредственно в Кургане подтверждено шесть новых случаев.

По итогам минувшей недели уровень заболеваемости в области снижался. Суточный прирост составлял 17-20 случаев. С 14 августа число заболевших вновь стало увеличиваться.



«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 534 человека. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 123 тыс. 620 исследований», – уточнили 17 августа в оперативном штабе Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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