Аэропорт Кургана возвращает вечерний рейс в Москву

Аэропорт Кургана с 1 сентября начнет обслуживать второй рейс в Москву. Как сообщается на сайте аэропорта, это будет вечерний рейс.

Улететь в московский аэропорт Внуково из Кургана вечерним рейсом можно будет три раза в неделю. Самолеты начнут летать во вторник, четверг и в субботу. Время отправления – 22 часа 50 минут. В эти же дни запланирован вечерний прилет из Москвы. Время прибытия судна – 17 часов. Такое расписание пока будет действовать с 1 по 29 сентября.

Как сообщал «Новый День», пандемия коронавируса напрямую отразилась на воздушной гавани Кургана. С 9 апреля по 15 июня работа аэропорта была полностью приостановлена. Затем основной перевозчик – авиакомпания «ЮТэйр», восстановила утренний московский маршрут, который сейчас выполняется ежедневно.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.08.20

В Зауралье опять стало больше заболевших Covid-19. / В Курганской области 43 тысячи учеников будут получать школьные обеды бесплатно. / Курганский губернатор Шумков раскрыл свои доходы: такая же зарплата была 7 лет назад у предшественника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»