Губернатор Шумков объяснил, почему в Кургане не будут устанавливать «железобетонные остановки для дебилов»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал одну из проблем Кургана. Мэрия города усиленно обновляет остановочные павильоны. При этом вандалы с завидной регулярностью разбивают стеклянные остановки. Шумков 17 августа разместил в социальных сетях пост, в котором высказал свою позицию.

Глава региона напомнил, что некоторые новые автобусные остановки, установленные еще в прошлом году, были разбиты, либо разрисованы. «Знаю, что это вызывает ожесточенные споры и нередко ругань, вплоть до взаимных оскорблений и предложений ставить железобетонные остановки «для дебилов», как пишут наиболее горячие головы. Друзья... Мы ставили и будем ставить остановки для людей, поскольку именно они живут в этом городе», – написал Вадим Шумков.

Он также отметил, что тем, кто предлагает ничего не менять и ругает таких людей, можно ознакомиться с теорией «разбитых окон».

А действия и позицию вандалов курганский губернатор объяснил следующим образом: «Просто у части этих людей их жизнь и их мир в существенной части замкнулся на ненависти ко всему, что не входит в их восприятие окружающей действительности. Он состоит из раздирающих их противоречий. Им неприятно все, что как-то не входит в ставший привычным формат распада и деградации. А отсюда возникает желание это сломать или опустить до уровня своего восприятия. Тому, кто вырос в обстановке постоянного разрушения, трудно принять, что твоя жизнь – это в первую очередь твоя ответственность. Что твои личные неудачи в жизни и пробелы в воспитании не закрыть разбитым стеклом и разрисованной стенкой. Что, разрушая имущество, поставленное на деньги небогатой казны, ты сам бьешь по карману себя и своих соседей».

Шумков отметил, что «всем нужны изменения – кому во внешней среде, а кому-то в голове, внутри себя». «Но без ненависти, раздоров и противопоставлений друг другу, поскольку это тупик», – резюмировал глава Зауралья.

Как сообщал «Новый День», в Кургане в 2020 году планируют установить три «умные остановки», оснащенные USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло. Проект оплачивает городской бюджет без привлечения инвесторов.Такие объекты появятся на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге (у магазина «Магнит косметик»). Стоимость одной такой остановки составит примерно 1 млн рублей. За размещение «умных» объектов и их обслуживание будет отвечать муниципалитет.

Установка «умных остановок» – часть программы по масштабной замене остановочных павильонов в Кургане. По словам мэра города Андрея Потапова, в этом году только в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено 47 новых остановочных павильонов. А всего в планах заменить почти 80 остановок. 12 новых комплексов будут выполнены из стекла. Стеклянные объекты планируется установить в центральной части города: по улицам К.Мяготина, Куйбышева, Савельева и по Гагарина.

Курган, Дарья Котова

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