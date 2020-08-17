Заместители губернатора Шумкова обнародовали свои доходы

На сайте курганского правительства 17 августа опубликованы сведения о доходах заместителей губернатора за 2019 год. Согласно декларациям, кроме зарплат у чиновников были доходы от банковских вкладов, поступления с предыдущих мест работы и компенсации за неиспользованные отпуска. Двое из замгубернаторов продали в прошлом году имущество.

Больше всех в 2019 году получил заместитель Шумкова, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Анатолий Воробьев. Он задекларировал 13 млн 985 тыс рублей. В эту сумму входят доходы от продажи имущества (по данным «Нового Дня», чиновник продал большую квартиру в ХМАО), компенсации за неиспользованный отпуск, доходы от вкладов в банк и доходы, полученные по предыдущему месту работы (ООО «Запсибтрансгаз»). У Воробьева есть доля в нежилом помещении площадью 2,3 тыс. кв.м., автомобиль Мерседес Бенц ML350 и мотоцикл Honda NC700S. В пользовании земельный участок, жилой дом и две квартиры.

Вице-губернатор Владислав Кузнецов задекларировал 6 млн 582 тыс. рублей с учетом дохода по предыдущему месту работы (ранее чиновник работал в ООО «Сибур»). Также в доход Кузнецова, согласно декларации, входят компенсации за неиспользованный отпуск и доходы от вкладов в банк. На Кузнецова зарегистрированы квартира площадью 41,5 кв.м. автомобиль Lexus LX450D,мотоциклы Honda и Ducati и снегоболотоход Can-Am Outlander XM-R 800 EFI.

Замгубернатора – руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи получила доход в размере 4 млн 750 тыс. рублей дохода (с учетом дохода по предыдущему месту работы, продажи имущества, компенсации за неиспользованный отпуск и доходов от вкладов в банк). У Куташи в собственности квартира (69,2 кв.м.), гараж (19,3 кв.м.), два нежилых помещения (6,4 и 13,8 кв.м.), автомобиль Ниссан QASHQAI и снегоход StelsS800.

Заместитель губернатора – начальник Финансового управления Курганской области Константин Ермаков задекларировал доход в размере 3 млн 545 тыс рублей (с учетом компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов в банк и социальных выплат). У Ермакова есть гараж (18 кв.м.) и автомобиль Фольксваген Tiguan. Квартира площадью 105 кв.м. записана на жену.

Заместитель губернатора – руководитель представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации Андрей Алексеев получил в 2019 году 3 млн 301 тыс рублей с учетом компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов в банк. В собственности у Алексеева ничего нет, в пользовании – квартира 89,1 м.кв.

Замгубернатора Владимир Архипов задекларировал 2 млн 511 тыс рублей (с учетом дохода по предыдущему месту работы, компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов в банк). Земельный участок (997 кв.м.) и автомобиль КИА Cerato. На жену Архипова записана квартира 54,5 кв.м. Доход супруги чиновника в 2019 году составил 2 млн 213 тыс рублей. Правда с учетом продажи имущества и доходов от вкладов в банк.

Как отметили в пресс-службе правительства, в 2019 году помимо зарплаты курганские чиновники, а также муниципальные служащие получили премии от правительства РФ за эффективную работу.

Там не уточнили, сколько всего человек получили добавку к зарплате и в каком объеме, но пояснили, что размеры поощрения определялись, исходя из анализа департамента экономики в соответствии с личным вкладом каждого должностного лица региональной или муниципальной команды в достижение показателей эффективности деятельности.

Часть своих премий курганские чиновники потратили на благотворительность. Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года члены правительства пожертвовали около 1,4 млн рублей на помощь инвалидам.

Всего в качестве поощрения за хорошую работу регион получил от федерации 712 млн рублей. Большая часть этих денег (580 млн руб.) тратится в этом году на поддержку экономики, ремонт социальных объектов, благоустройство в Кургане и районах. Кроме этого, часть средств федерального гранта, по инициативе губернатора Шумкова, былинаправлены на выплаты участникам Великой Отечественной войны и вдовам (по 10 тысяч рублей, всего 25,5 млн рублей), а также молодым и заслуженным педагогам (по 10-15 тысяч рублей каждому).

Напомним, в 2019 году российское правительство решило финансово поощрять регионы на основе их рейтинга по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации.

В целом только на премии чиновникам из 71 региона в декабре прошлого года правительствомРФ было выделено 5 млрд рублей. В число субъектов, которые были премированы за хорошую работу, УрФО вошел полным составом.

По мнению экспертов, официальными, «белыми» премиями Москва не только демонстрирует оценку усилий региональных команд, но и, возможно, пытается минимизировать откаты и поборы, традиционно имеющие место в каждом российском регионе.

«Но финансовое стимулирование чиновников имеет смысл, но лишь при усилении антикоррупционной работы и контроля за каждым премированным, – говорит политолог Константин Калачев. – Чиновники – те же люди. И бедный чиновник – это человек, у которого высок соблазн улучшить свое материальное положение за счет бюджета. Можно либо закрывать на это глаза, либо повышать качество управления и давать справедливую награду за усилия. Что касается Курганской области, то грант – это признание того, что в области началось поступательное движение вперед».

Курган, Дарья Котова

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