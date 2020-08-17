Шумков объявил, что некоторые бюджетники получат дополнительные выплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новую для региона форму поддержки. В своем аккаунте в Инстаграм глава региона 17 августа написал, что некоторые бюджетники получат в период пандемии коронавируса дополнительные выплаты.

«В выходные на объезде города обсудили с коллегами инициативы по новым мерам соцподдержки. Доходы бюджета ввиду пандемии падают, и очень много задач, на которые уже не хватает денег. Но. Есть ряд категорий работников бюджетной сферы, защищённых в наименьшей степени с точки зрения индексации размера заработной платы. Учитывая это, согласовали с коллегами виды дополнительных выплат», – написал Шумков.

Губернатор уточнил, что молодые учителя и заслуженные педагоги получат по 10 и по 15 тысяч рублей. «Мы их отдельно уже поддерживали в начале года такими же разовыми доплатами. Повторим. Получат эти выплаты 1200 человек», – прокомментировал Шумков. Деньги также будут выплачиваться младшему медперсоналу – по 10 тыс рублей. Здесь 1200 получателей. Также в списке младший персонал детских садов (помощники воспитателей, младшие воспитатели), которым единовременно выделят по 10 тысяч рублей каждому. В этой категории более 3600 получателей.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, инициативу Шумкова поддержали депутаты и лидеры общественного мнения в сфере образования и здравоохранения.

В облправительстве подчеркивают, что отдельные категории бюджетников, наименее социально защищенные, у которых оплата труда не индексируется постоянно, начнут получать выплаты уже с 1 сентября. Соответствующий документ уже подписан.

«Я попросил коллег перечислить деньги как можно быстрее, потому что большинство получателей выплат – это мамочки, им надо готовить детей к школе», – подчеркнул губернатор Шумков.

Курган, Дарья Котова

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