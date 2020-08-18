Водил по лесу, держал на привязи: челябинец похитил девушку из Зауралья

В Курганской области завершено расследование уголовного дела, связанного с похищением девушки из города Щучье. Обвиняемый – 18-летний житель Челябинской области.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в июне 2020 года. Молодой человек проживал в городе Щучье у своей девушки, но затем отношения у молодых людей испортились. «Не желая заканчивать отношения с девушкой, у которой проживал в г. Щучье, решил ее похитить. Так, находясь в безлюдном месте и угрожая применением физической силы и убийством, он схватил потерпевшую и потащил в сторону автомобильной трассы «Иртыш». При этом, останавливаясь в лесу для сна, молодой человек привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не смогла сбежать», – сообщает подробности преступления региональнй Следком.

До Челябинска в итоге похититель и его жертва добрались на попутке. Юноша во время очередной остановки уснул, но уже не в лесу, а прямо на улице – в столице Южного Урала. Юная жительница Зауралья этим воспользовалась и отправилась на железнодорожный вокзал, где и обратилась за помощью.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Расследование уголовного дела завершено.

Щучье, Курган, Дарья Котова

Щучье, Курган. Другие новости 17.08.20

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