В Зауралье половина заболевших коронавирусом – жители Кургана

В Курганской области на 18 августа выявлено 24 новых случая Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее число заболевших в области с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 703.

Более половины заболевших – 13 человек, жители Кургана. Остальные случаи выявлены в Шадринском, Кетовском, Шумихинском, Целинном и Щучанском районах.

Число заболевших за сутки превысило тех, кто выздоровел. Из больниц были выписаны 18 человек. Под наблюдением медков сейчас остаются 523 человека.

Напомним, за предыдущий день в Курганской области было подтверждено 25 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.08.20

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