Курганские медики возобновили диспансеризацию и профосмотры

В Курганской области медики после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновили диспансеризацию и проведение профилактических медицинских осмотров. Пока, правда, к медикам не могут обращаться граждане, старше 65 лет. Им не рекомендовано проходить такие осмотры. Решение принял оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса. Для пожилых людей диспансеризация возобновиться только после полного снятия коронавирусных ограничений.

«Прием будет проходить только по предварительной записи и с разделением потока пациентов, чтобы избежать скопления людей и не нарушать социальную дистанцию. Также необходимо пройти термометрию на входе в медорганизацию», – уточнили в оперативном штабе региона.

В медучреждения таким пациентам необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС, а также средства индивидуальной защиты.

Курган, Дарья Котова

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