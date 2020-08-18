В Кургане в массовую аварию попали грузовик и четыре легковушки

ГИБДД Кургана просит откликнуться свидетелей массового ДТП, которое произошло 18 августа на 260 км автодороги «Иртыш».

Как сообщают автоинспекторы, в 13:35 часов в аварию попали МАЗ, LADA, Mitsubishi, Ravon R3 и Nissan. Есть пострадавшие. По данным ГИБДД, телесные повереждения получили пять человек. Это водитель грузовика, водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Также пострадал водитель Mitsubishi.

Инспекторы просят очевидцев обратиться в СУ УМВД по городу Кургану.

Курган, Дарья Котова

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