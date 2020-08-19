Москва выделит Курганской области деньги на покупку жилья сиротам

Из федерального бюджета Курганской области выделена субсидия на покупку квартир для детей-сирот. Ожидается, что уже осенью Зауралье получит всю сумму – более 183 млн рублей. Этого хватит, чтобы дополнительно закупить порядка 160 квартир.

Как уточнила директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Яна Юрина, в текущем году власти планировали обеспечить жильем 330 детей. «Но теперь, благодаря субсидии, мы сможем приобрести дополнительно еще более 160 квартир», – отметила Яна Юрина.

Дополнительно еще 219 помещений, куда должны переехать дети-сироты, отремонтируют за счет средств регионального бюджета. На эти цели выделено 22 млн рублей. Речь идет о домах бывших сотрудников объекта по уничтожению химоружия в Щучье. Жилье детям, которые росли без родителей, передают по инициативе курганского губернатора Вадима Шумкова. В пресс-службе Шумкова уточнили, что аукцион на ремонт 142 помещений в городе Щучье объявят в ближайшие дни.

Курган, Дарья Котова

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