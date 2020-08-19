В Зауралье за сутки слегка изменился суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области к 19 августа лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирса (против 24 случаев за минувший день). Общее число заболевших с начала пандемии – 2 тыс 729.

Как сообщает оперативный штаб региона, число выздоровевших от коронавируса меньше, чем количество вновь заболевших. За сутки выписан 21 человек.

Половина всех новых случаев Covid-19 приходится на Курган. В числе заболевших также жители Кетовского, Шумихинского, Варгашинского, Куртамышского, Юргамышского, Мишкинского и Альменевского районов.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 544 человека. Всеми лабораториями мед. организаций суммарно проведено 125 тыс. 577 исследований», – отметили в оперштабе Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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