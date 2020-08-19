В Кургане из-за плановых работ «СУЭНКО» без электричества останутся сотни домов

В Кургане 19 августа проводятся масштабные плановые работы на трансформаторных подстанциях. Как сообщает мэрия Кургана, электроснабжение силами компании «СУЭНКО» должно быть восстановлено сегодня к 16 часам. Работы предполагают отключение электроэнергии. В список попали сотни домов.

Так, в Рябково в связи с заменой кабелей под отключение попадают дома по адресам: ул. Пирогова № 22-30, ул. Циолковского № 24-28, 32-34, 23-35, ул. Димитрова № 76-108, 73-107, ул. Перова № 3-21, 25, пер. Кособродский № 1-5, 9-17, 2, 4а, 6-30, пер. Иковский № 1-35, 2-18.

Также в этом районе для переподключения потребителей планируется отключение следующих адресов: ул. 9 Мая № 1а, 1б, 1-5, 9-27, 2, 10-32, 18а, 113-149, 153, 159, 126-180, 128а, 130а, 130б, 140а, 142а, 162а, пер. Дачный № 3, пер. Чистопрудный № 8, 5, ул. Тимирязева № 12, ул. Кузнецова № 30-32, ул. Рылеева № 40-42, 45-57.

В центральной части города без света останутся дома на улицах К.Маркса, М.Горького, Советская, Б.Петрова, Блюхера и Орлова.

Еще часть домов попадают под отключение в микрорайоне Теплый Стан:ул. 2-я Болдинская № 21, 23, ул. 3-я Болдинская № 28- 36, 37-55, 42, 44, 48, уч. 252, ул. 4-я Болдинская № 34- 54, 43- 61, 67, уч. 313, уч. 268, уч. 314, уч. 317, ул. 5-я Болдинская № 40- 56, 59, 61, 63, уч. 279, уч. 324, ул. Сосновая №2А.

«Кроме того, комплексный капитальный ремонт проводится на подстанциях, обслуживающих следующие жилые дома: ул. М. Ульяновой № 1-7, ул. Пархоменко № 1-11, 2-10, ул. Д. Бедного № 1, 2, ул. Кузнецова № 12-38, 55-65, ул. Яблочкина № 1-19, ул. Рылеева № 57-65, ул. Докучаева № 1-19, 2-20, ул. Филатова № 2, ул. Полевая № 2Б, ул. Б-Петрова № 95, 95б, 93», – уточнили в мэрии города.

Курган, Дарья Котова

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