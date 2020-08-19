В курганской детской больнице впервые начнут делать МРТ

Для Курганской областной детской больницы имени Красного Креста закупили томограф. Аппаратура стоимостью почти 68 млн рублей приобретена на деньги нацпроекта «Здравоохранение».

Сейчас главная детская больница Курганской области не имеет аппарата магнитно-резонансной томографии. Детей, которым необходимо делать МРТ, направляют на обследование в другие клиники.

«На данный момент для проведения данного метода обследования у нас заключен договор с Центром Илизарова. Сейчас этот современный метод диагностики будет доступен и нашей больнице. При помощи аппарата МРТ мы сможем проводить качественную диагностику при неврологии, травматологии, выявлении опухолей. Всё обследование своими силами», – подчеркнула главный врач детской больницы Наталья Максимова.

Аукцион на покупку томографа уже завершился. Как уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области, запуск оборудования ожидается в ноябре текущего года. Сейчас для установки МРТ в больнице ремонтируют специальное помещение.

Курган, Дарья Котова

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