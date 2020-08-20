В Кургане в День города перекроют улицы, изменят схему парковок и перестанут продавать алкоголь

В Кургане, где 22 августа будут праздновать День города, меняется схема движения на трех улицах – Гоголя, Пушкина и Комсомольская.

Как сообщили в городской администрации, 22 августа с 20.00 часов до 22-30 часов будет закрыто движения всех видов транспорта по ул. Гоголя (на участке от ул. Томина до ул. Ленина), по ул. Пушкина (на участке от ул. Володарского до ул. Ленина) и по ул. Комсомольской (на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя).

С 21 августа по 22 августа улица Гоголя частично будет закрыта и для парковки транспорта. В пятницу, 21 августа, с 18:00 часов до 22:00 часов следующего дня нельзя будет оставить машины на парковке у жилого дома по ул. Гоголя, 53. Аналогичный запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств будет действовать с 6.00 часов до 22.00 часов 22 августа 2020 года на парковке у жилых домов по ул. Гоголя, 55, ул. Гоголя, 55а, ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83.

Из-за праздничных мероприятий в Кургане также на сутки вводится запрет на продажу алкоголя. Продажа спиртного 22 августа будет прекращена с 08:00 часов до 23:00 часов. Об этом сообщается в постановлении администрации Кургана. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции в точках общепита.

В предстоящую субботу город Курган отметит 341-ую годовщину со дня основания города.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.08.20

В курганской детской больнице впервые начнут делать МРТ. / В Кургане из-за плановых работ «СУЭНКО» без электричества останутся сотни домов. / В Зауралье за сутки слегка изменился суточный прирост по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»