Курганским школьникам вернули бесплатные купоны на проезд

В Кургане с 1 сентября возобновляется действие бесплатных купонов-талонов для проезда школьников в общественном транспорте. Такое решение 20 августа было принято на заседании гордумы.

Детям из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных школах, выдают на месяц 30 талонов. И 25 талонов ежемесячно получают все остальные школьники, которые нуждаются в проезде до места учебы. Бесплатные «билеты» действуют на муниципальных маршрутах городского транспорта.

С марта, в период пандемии коронавируса, действие льготных купонов было временно приостановлено. С 1 сентября система бесплатного проезда возобновляется.

«Согласно решению срок действия разовых купон-талонов, приобретенных на период с 1 января по 31 мая 2020 года, продлен. Воспользоваться ими можно будет в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года», – уточнили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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