В Кургане на ремонт закрывается улица Кравченко

В Кургане до середины ноября на ремонт закрывается отрезок улицы Кравченко (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса). Как сообщается на сайте госзакупок, в четверг, 20 августа, были подведены итоги аукциона на выполнение дорожных работ.

Победителем аукциона признана компания «Дорстройсервис». Это был единственный участник торгов. В материалах госзакупки уточняется, что подрядчик должен завершить работы до 15 ноября 2020 года. Сумма лота – 3 млн 986 тыс рублей. Деньги выделяются из дорожного фонда Курганской области.

В техзадании уточняется, что цель ремонта – восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улицы. Данный отрезок дороги, соединяющий центральные улицы города, сейчас находится в плохом состоянии.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году курганский губернатор Вадим Шумков анонсировал колоссальный объём дорожных ремонтов, в том числе и по региональным трассам – на них жалуются почти все жители области. Дорожный фонд региона вырос с 2,8 млрд (2018 год) до 7,3 миллиардов рублей в текущем году.

Только в Кургане в «портфель» дорожно-строительных работ на 2020 год попали множество объектов, в их числе крупные дорожные стройки.

Курган, Дарья Котова

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