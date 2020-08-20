В Курганской области коронавирусом ежедневно заражаются более 20 человек

На 20 августа в Курганской области зарегистрировано 23 новых случая коронавирусной инфекции (26 случаев за минувший день). С начала пандемии число инфицированных увеличилось до 2 тыс 752 человек.

Более половины новых случаев выявлено в Кургане, где Covid-19 подтвердился у 16 человек. Остальные – в Куртамышском, Кетовском, Щучанском и Катайском районах.

На территории Курганской области по-прежнему действует обязательный масочный режим. Также санитарные врачи просят курганцев соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет медики настоятельно рекомендуют соблюдать особую осторожность и не посещать места массового скопления граждан.

Курган, Дарья Котова

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