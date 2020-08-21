В Курганской области число вылечившихся от Covid-19 превысило число заболевших

К 21 августа в Курганской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Примерно такой уровень заболеваемости сохраняется всю текущую неделю. За сутки 29 человек покинули больницу, они все выписаны по выздоровлению.

Из 25 новых случаев 12 приходятся на Курган и Шадринск, где 10 и два вновь инфицированных соответственно. Остальные заболевшие проживают в Куртамышском, Кетовском, Каргапольском, Катайском и Белозерском районах.

С начала пандемии коронавирусом в Зауралье заболели 2 тыс 777 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 552 человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.08.20

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