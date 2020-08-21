В Курганской области за мошенничество арестован исполнитель госконтрактов

В Курганской области по подозрению в мошенничестве при исполнении госконтрактов арестован директор ООО «ЗауралПожМониторинг» Павел Кузнецов. По ходатайству следствия суд в пятницу, 21 августа, отправил Кузнецова в СИЗО на два месяца.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, предприниматель мог присвоить себе деньги при установке противопожарного оборудования в одном из вузов региона. Второй эпизод связан с установкой на объектах города Шумихи оборудования, не отвечающего заявленным требованиям пожарной безопасности, что создало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Что касается контракта с вузом, то оборудование, которое устанавливал подрядчик «ЗауралПожМониторинг», предназначалось для дублирования сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны и, как выяснилось, не соответствовало техническим характеристикам. Работы проводились в 2019-2020 годы. За это время фигурант уголовного дела смог подделать документы.

«С целью скрыть факт мошенничества коммерсант изготовил подложные акты о приёмке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении и установке сертифицированного оборудования. Впоследствии представителями заказчика данные документы были подписаны и произведена оплата оборудования и выполненных работ на сумму не менее 560 тыс рублей. Указанными денежными средствами Кузнецов распорядился по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий Кузнецова бюджету Российской Федерации причинен крупный ущерб», – сообщает региональный Следком.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.238 УК РФ (сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Курган, Дарья Котова

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