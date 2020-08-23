«Посмотрите, как красив наш город!»: Курган отметил свой 341-й день рождения

Курганцы отпраздновали День рождения своего города – праздник состоялся 22 августа. В городе работали более 80 различных площадок. В этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса, поэтому мероприятия проходили с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничений, передает корреспондент «Нового Дня».

В разных частях города артисты, волонтеры и различные организации устроили для горожан читки стихов, концерты, соревнования и развлекательные программы. Например, в Горсаду жители и гости города могли вместе с Народным художником России Германом Травниковым познать азы живописи. На площадку пришли опытные художники и обычные граждане.

«Отлично, что в этом году есть такая возможность у людей – рассредоточиться по разным площадкам. Мне кажется, что любой нашел себе занятие на свой вкус. Спасибо городу за то, что он у нас такой красивый, а сегодня особенно», – поделилась с «Новым Днем» мнением жительница Кургана Виктория Савина.

В самом центре города – в одном из скверов – для горожан и гостей города устроили игру «Снайпер», а на набережной реки Тобол и в сквере Высоцкого с самого утра звучала музыка – там учащиеся школ искусств и артисты организовали мини-концерты.

Как отметил глава Кургана Андрей Потапов в своем поздравлении, все успехи города – это заслуга его жителей.

«Результат каждодневного труда всех, кто строит Курган, думает о его развитии, работает на его благо. Свой день рождения город встречает обновлённым. В этом году мы благоустраиваем 20 общественных территорий, 109 дворов, набережную, обновляем центральный парк культуры и отдыха, пляж «Бабьи пески», реконструируем мост ЖБИ, приводим в порядок более 20 дорог», – отметил глава города.

Вечером на набережной курганцев ждал один из главных подарков – в рамках полюбившегося многим проекта «Речная мелодия» прошел концерт на катере. Артисты прямо с борта, который двигался по реке, исполняли известные песни – музыка и голос были слышны на берегу и далеко за его пределами.

Местные артисты Антон и Ольга Астафьевы исполнили новую песню, которая была написана специально ко Дню города.

«Незабываемое представление. Гуляешь по набережной, а с реки видишь великолепный концерт. Как будто и не в Кургане вовсе находимся, а в каком-то другом городе – так наш областной центр сегодня преобразился. Посмотрите, какой он красивый. Город живет, процветает, и жители этому тоже помогают – своей верой в лучшее», – отметила жительница Кургана Светлана Шкодских.

Завершился День города праздничным салютом.

Курган, Наталья Ефремова

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