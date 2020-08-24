В Кургане иномарка сбила рабочего во время ремонта дороги

В Кургане иномарка сбила дорожного рабочего. Мужчина во время проведения ремонтных работ стоял на обочине. От удара пострадавшего отбросило на другой автомобиль.

Как сообщает ГИБДД Кургана, ДТП произошло вечером 22 августа на шоссе Ботаническое у дома № 13. Водитель RENAULT 1962 года рождения ехал в сторону шоссе Тюнина и сбил рабочего на проезжей части. «Работник дорожной организации – мужчина 1986 года рождения, стоял ближе к правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля RENAULT. После удара пешехода отбросило на припаркованный у правого края проезжей части автомобиль ПУМ1 на базе ГАЗ 3307», – уточняют автоинспекторы.

С места аварии пострадавшего увезли на скорой, он госпитализирован.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.08.20

«Посмотрите, как красив наш город!»: Курган отметил свой 341-й день рождения. / В Курганской области за мошенничество арестован исполнитель госконтрактов. / В Курганской области число вылечившихся от Covid-19 превысило число заболевших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»