В Зауралье коронавирусом за сутки заболели 22 человека

В Курганской области стабилизировался суточный прирост по коронавирусу. Ежедневно медики выявляют порядка 22-24 новых случаев Covid-19.

К 24 августа в регионе лабораторно подтверждены 22 новых случая. Общее число заболевших с начала пандемии – 2846.

Как сообщает оперативный штаб региона, 14 вновь инфицированных выявлено в Кургане. Остальные случаи зафиксированы в Кетовском, Катайском, Альменевском, Белозерском и Петуховском районах.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 622 человека. Всеми лабораториями суммарно проведено 129 тыс. 657 исследований», – добавили в оперштабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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