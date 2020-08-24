В Кургане несколько микрорайонов на день останутся без воды

В Кургане 25 августа из-за аварии на линии холодного водоснабжения на 12 часов без воды останутся восемь микрорайонов и поселок Керамзитный.

Как уточнили в мэрии Кургана, аварийные бригады «Водного союза» начнут работы 25 августа в 09:00 часов и планируют закончить в 21:00.

Под отключение воды попадут микрорайоны Утяк, Глинки, Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино, Ключи, Увал. Также водоснабжение будет прекращено в поселке Керамзитный, садовых товариществах. Под отключение попадает и база отдыха «Болдинцево», которую под свою резиденцию использовал экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов.

В городской администрации курганцев просят сделать запас воды.

Курган, Дарья Котова

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