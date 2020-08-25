В Кургане во дворе дома водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку, ребенок в больнице

В Кургане во дворе жилого дома на ул. Горького, 61 сбили ребенка. Как сообщают автоинспекторы, 8-летняя девочка угодила под колеса Audi.

По данным управления ГИБДД Кургана, ДТП произошло вечером 24 августа – в 20:40 часов. Водитель иномарки 1988 года рождения заехал во двор дома со стороны ул. Томина. Ребенок выбежал под машину из-за припаркованных рядом автомобилей.

«В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в больницу имени «Красного креста», – уточнили в автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

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