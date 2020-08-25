Правительство Зауралья выдаст предпринимателям сотни миллионов под 0,1% годовых

Фонд микрофинансирования Курганской области снижает ставку по льготному кредиту с 3% годовых до 0,1% годовых. И в 2020 году Фонд готов выдать предпринимателям региона кредитов на сумму 346 млн рублей, об этом сообщил глава регионального департамента экономического развития региона Владимир Ковалев.

Как сообщал «Новый День», льготные микрозаймы можно получить на развитие или открытие нового бизнеса. А по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова с 2019 года действуют четыре новых вида льготных кредитов для бизнеса – «Мини-Завод», «Микро-Услуги», «Своя ферма», «Микро-Фасад». И если раньше заем выдавали под 3% годовых, то в этом году, чтобы дополнительно поддержать бизнес в период пандемии, по решению Шумкова ставка снижена до 0,1% годовых.

Ковалев отметил, в 2019 году заявки Фонд микрофинансирования отправили 39 предпринимателей, которые совокупно получили 81 млн рублей. По итогам первого полугодия 2020 года выдано 27 микрозаймов на 89 млн рублей.

Глава ведомства подчеркнул, что финансирование фонда существенно растет второй год подряд. На поддержку предпринимательства направляются как федеральные средства, так и региональные ресурсы.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.08.20

В Кургане во дворе дома водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку, ребенок в больнице. / В Курган с рабочим визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России». / В Кургане в сентябре начинается ремонт Горсада, который сдавали в аренду за бесценок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»