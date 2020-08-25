Оперштаб Курганской области сообщил, как школьники проведут 1 сентября

В Курганской области торжественные линейки 1 сентября состоятся только для учеников 1 и 11 классов. Такое решение принял оперативный штаб региона по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров 25 августа уточнил, что при проведении линеек должна соблюдаться дистанция между классами. А родители, соблюдая масочный режим, смогут находиться в специально отведенном для них месте.

«На самом деле вариантов проведения торжественных линеек может быть несколько. Если классов много, можно организовать праздник отдельно для первоклашек и отдельно для выпускников. Можно провести мероприятие только для малышей, которые первый раз пришли в школу, и отказаться от линейки для 11-классников. Окончательное решение, в каком формате в школе пройдет День знаний, образовательная организация принимает самостоятельно», – пояснил Андрей Кочеров.

Курган, Дарья Котова

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