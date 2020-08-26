В Курганской области сняли коронавирусные ограничения для театров и досуговых центров

Оперативный штаб Курганской области разрешил возобновить работу театрам, досуговым заведениям, детским игровым комнатам. Также по решению оперштаба смягчены требования к работе предприятий общественного питания. Теперь не нужна предварительная запись для их посещения и сняты ограничения по времени их работы.

Часть организаций – детские комнаты и досуговые центры, смогут возобновить работу с 26 августа. Театры и концертные организации откроются с 1 сентября.

Режим работы санитарные врачи определили: соблюдать меры предосторожности все равно придется. «Порядок работы организаций, осуществляющих театрально-концертную деятельность, предусматривает допуск посетителей в залы не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта, чтобы предотвратить скопление людей у входов в залы. Разрешается рассадка зрителей в шахматном порядке через два кресла, действует масочный режим», – уточнили в оперштабе Зауралья.

В Курганской области с момента пандемии коронавируса новой инфекцией заразились 2 тыс 870 человек.

Курган, Дарья Котова

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